08.09.2025
08:12
Коментари:0
Необуздани европски милитаризам отежава рјешавање ситуације у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков у интервјуу за агенцију ТАСС на Источном економском форуму.
"Европске земље заузимају, једноставно говорећи, прилично бијесан став", рекао је Песков.
Он се осврнуо на ријечи речи шефице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен, која је раније позвала на претварање Украјине у "челичног јежа".
"Шта је то? Да употребим клише из времена Хладног рата – то је необуздани европски милитаризам", оцијенио је Песков.
Како је нагласио, овакве тенденције ни на који начин не помажу рјешавању сукоба у Украјини.
"Овај став Европљана не доприноси, већ напротив, отежава процес рјешавања сукоба", подвукао је.
Истовремено, нагласио је да све више држава разумије основне узроке Специјалне војне операције.
"Сви напори предсједника да то каже и објасни својим саговорницима дају плодове. Заиста, све је више људи који нас разумију", навео је.
Песков је и раније указивао на овакве поступке Европе. Русија је, према његовим ријечима, веома захвална предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу на напорима које улаже како би се украјинска криза извела на миран колосјек, али Европљани подстичу кијевски режим на "наставак апсолутно апсурдне тенденције бескомпромисности", преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму