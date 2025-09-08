Logo
Large banner

"Челични јеж": Кремљ открио шта отежава рјешавање ситуације у Украјини

08.09.2025

08:12

Коментари:

0
"Челични јеж": Кремљ открио шта отежава рјешавање ситуације у Украјини
Фото: Танјуг/АП

Необуздани европски милитаризам отежава рјешавање ситуације у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков у интервјуу за агенцију ТАСС на Источном економском форуму.

"Европске земље заузимају, једноставно говорећи, прилично бијесан став", рекао је Песков.

Он се осврнуо на ријечи речи шефице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен, која је раније позвала на претварање Украјине у "челичног јежа".

"Шта је то? Да употребим клише из времена Хладног рата – то је необуздани европски милитаризам", оцијенио је Песков.

Како је нагласио, овакве тенденције ни на који начин не помажу рјешавању сукоба у Украјини.

"Овај став Европљана не доприноси, већ напротив, отежава процес рјешавања сукоба", подвукао је.

Истовремено, нагласио је да све више држава разумије основне узроке Специјалне војне операције.

"Сви напори предсједника да то каже и објасни својим саговорницима дају плодове. Заиста, све је више људи који нас разумију", навео је.

Песков је и раније указивао на овакве поступке Европе. Русија је, према његовим ријечима, веома захвална предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу на напорима које улаже како би се украјинска криза извела на миран колосјек, али Европљани подстичу кијевски режим на "наставак апсолутно апсурдне тенденције бескомпромисности", преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Evropska unija

sukob

Владимир Зеленски

Урсула фон дер Лајен

Дмитриј Песков

Kremlj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио да ли ће се састати са Путином

2 д

0
Олуја у Хонгконгу, затворене школе

Свијет

Олуја у Хонгконгу, затворене школе

2 д

0
Колико се "уштеди" времена кад се вози 160, а не 100 km/h?

Занимљивости

Колико се "уштеди" времена кад се вози 160, а не 100 km/h?

2 д

0
Познато у каквом је стању повријеђени полицајац, љекари се сатима борили да не остане без шаке

Србија

Познато у каквом је стању повријеђени полицајац, љекари се сатима борили да не остане без шаке

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner