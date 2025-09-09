Logo
Четири дана био заробљен у лифту без хране и воде

Извор:

Индекс

09.09.2025

09:36

Четири дана био заробљен у лифту без хране и воде
Фото: Pixabay

Мушкарац је четири дана био заробљен у лифту породичне куће у Osnabrücku на сјеверозападу Њемачке. Није имао воду и храну.

Иако се инцидент догодио у јулу, полиција га је тек сад потврдила на упит медија. Из полиције нису открили тачне године мушкарца, већ су рекли само да је у "средњим 70-има".

Син позвао полицију

Фотографија из лифта, коју је полиција доставила Билду, показује да је заробљени мушкарац у очају ишчупао плоче кабине дизала, савијајући металне дијелове. Будући да није имао телефон са собом, није могао никога позвати у помоћ.

Наводно је лифт стао због прегорјелог осигурача. Типка за хитне случајеве није радила.

Син заробљеног мушкарца назвао је полицију након што данима није имао никакав контакт с оцем. Двојица полицајаца су, дошавши до куће, чула слаб глас из окна лифта. Мушкарац је био дехидриран и на крају снага. Одвезен је у болницу.

Угостио своје спасиоце

Мишљења о томе колико дуго особа може преживјети без воде разликују се. Уобичајена процјена је од три до пет дана.

Крајем августа, када се спашени мушкарац вратио кући, позвао је своје спасиоце на шалицу каве. Рекао је полицајцима да као љубитељ коњских снага "никада није био пријатељ полиције, али да је у том тренутку био сретан што чује глас полицајца".

Полицајци су то прихватили с хумором, написавши на Инстаграму: "Пријатељ полиције или не, овд‌је смо за све вас."

(Индекс)

