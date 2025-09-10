Logo
Цијела Куба остала без струје

Извор:

Танјуг

10.09.2025

21:13

Кубу је данас погодио потпуни нестанак струје, што је већ други нестанак струје на цијелом острву ове године.

Министарство енергетике и рударства Кубе саопштило је на друштвеној мрежи Икс да би најновији нестанак струје могао бити повезан са кваром у једној од понајвећих кубанских термоелектрана, преноси Асошиејтед прес.

Заменик ресорног министра Архелио Абад рекао је на државној телевизији да се мрежа искључила након што је очигледно погрешна порука упозорења на прегревање искључила термоелектрану.

Министарство је саопштило да екипе раде на обнављању струје на читавом острву

свети јован крститељ

Друштво

Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

На Куби живи око 10 милиона људи, а електрична енергија се након нестанка враћа у болнице, погоне за производњу хране и друга предузећа високог приоритета, наводи АП.

Премијер Мануел Мареро појавио се у кубанској државној електроенергетској компанији и замолио Кубанце за повјерење, рекавши на државној телевизији да ће се електрична енергија постепено обнављати.

Раније ове недеље, нестанак струје погодио је источни регион Кубе, остављајући људе од Лас Тунаса до Гвантанама у мраку неколико сати.

hitna pomoc

Свијет

Најмање 30 људи повријеђено у судару трамваја и аутобуса у Грчкој

У фебруару је влада обуставила наставу и радне активности на два дана због недостатка у производњи електричне енергије.

Крајем прошле године пријављена су још три нестанка струје.

Економска и енергетска криза која погађа Кубу, додатно се погоршала последњих година због америчких санкција.

Санкције су спречиле ову карипску нацију да има довољно девиза за куповину горива или поправку својих застарелих термоелектрана, од којих многе раде деценијама.

Kuba

struja

