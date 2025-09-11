Чопор лавова појео чувара пред туристима

11.09.2025
Чопор лавова у сафари парку на Тајланду појео је чувара парка пред туристима који су се налазили у џипу у непосредној близини.
Напад се догодио у сриједу, у "Сафари свијету" у Бангкоку када је 58-годишњи чувар изашао из свог џипа у ограђени простор за лавове и када му је један од лавова пришао са леђа и повукао га на земљу, а потом се још шест или седам лавова придружило нападу, пише британски Сан.
Бројни туристи у аутомобилима покушали су виком и трубама да отјерају животиње, али нису успјели, а тек послије 15 минута особље парка је дошло и успјело да отјера лавове и дође до жртве.
Чувар који је радио са лавовима скоро 30 година, хитно је пребачен у болницу Интрарат, али су љекари само могли да констатују смрт, пише Нејшн Тајланд.
Како се наводи, полиција сматра да је чувар зоолошког врта прекршио строге безбједносне протоколе тиме што је напустио своје возило, јер зона сафарија кроз коју се улази аутомобилима има политику забране изласка и за особље и за посјетиоце.
Одјељење за националне паркове, заштиту дивљих животиња и биљака (ДНП) је наредило привремено затварање сафари зоне док се спроводе безбједносне провјере.
"Инцидент ће се даље истражити како би се утврдило шта се догодило", наводи се у саопштењу.
Сафари парк се већ суочава са критикама због дозвољавања мајмуну орангутану да грли и дира туристкиње ради фотографисања и због тога што наплаћује посјетиоцима 26 фунти за храњење лавова и тигрова.
Власништво лавова је легално у Тајланду, гдје се популација лавова у заточеништву посљедњих година проширила на скоро 500 у зоолошким вртовима, фармама за узгој, кафићима за миловање животиња, па чак и приватним кућама, преноси Танјуг.
