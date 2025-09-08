Човјек 4 дана остао заглављен у лифту!

08.09.2025
18:31

Мушкарац у седамдесетим годинама извучен је из поквареног лифта на сјеверу Њемачке, у којем је четири дана био заробљен без хране, воде или било каквог начина да позове помоћ, саопштила је данас полиција.
Остао је заглављен у лифту у породичној кући у Оснабрику. Неисправан осигурач изазвао је квар лифта и онеспособио дугме за хитне позиве, рекао је портпарол полиције.
Мушкарца је пронашао његов син четири дана касније и одмах је позвао хитне службе.
Спасилачке екипе су ослободиле исцрпљеног човјека, који се опоравио од инцидента, пренијела је агенција ДПА.
Власти су напоменуле да је човјек имао изузетну срећу што је жив, јер особа обично може да преживи без воде око три дана.
