Човјек проглашен мртвим и одвезен у мртвачницу: Породица се дошла опростити, па доживјела шок

Извор:
Дневник.хр
11.09.2025
18:06
Коментари:0
Након низа очито неуспјелих покушаја оживљавања, старији мушкарац остао је без свијести и проглашен мртвим на хитној помоћи у Бразилу.
Након што је пацијент у колицима превезен у мртвачницу, ствари су кренуле неочекиваним путем.
Чланови породице тог су дана око 6 сати ујутро стигли у мртвачницу како би се опростили. Нису могли ни замислити догађаје који ће се потом одвијати.
На њихово велико изненађење, један рођак примјетио је да човјек дише. Потом је услиједио преглед који је потврдио да наводно преминули пацијент доиста дише и да има пулс.
Фудбал
Фудбалски савез Србије се огласио о судбини Пиксија
Након што је пуштен из мртвачнице, мушкарац је поновно хоспитализован на одјелу хитне помоћи УПА-е, гдје је остао без свијести и нажалост преминуо у раним јутарњим сатима.
Тај ријетки догађај изазвао је валове шока у болници и широј локалној заједници, постављајући питања о томе како се то могло догодити.
Управа болнице појаснила је да нису утврђене никакве техничке, медицинске или сестринске погрешке у њези пацијента те да су се поштовали сви протоколи.
Занимљивости
Морска пијавица у Црној Гори: Погледајте снимак овог застрашујућег феномена
Болница је такође нагласила спремност на сарадњу с властима како би се утврдило што се тачно догодило, слажући се да би случај сада требале анализирати стручне службе.
Иако свакако необично, пацијенти који се чине као да се враћају из мртвих нису непознаница, чак ни након што је прошло много сати. Како објашњава клиника: "Лазаров ефект је када неко ко је проглашен мртвим од срчаног застоја изненада показује знакове живота, обично унутар 10 минута од завршетка оживљавања. Због тога се чини као да су се вратили у живот, али заправо нису умрли. Ово је риједак феномен и здравствени радници не знају тачан узрок."
Занимљивости
Психолози вјерују да ове лоше навике имају само најинтелигентнији
Током историје постоје разни документовани случајеви пацијената који су се "вратили из мртвих". Један посебно интригантан случај је прича о Французу Ангелу Хаyсу, који је проглашен мртвим 1937. године након што је својим мотоциклом ударио у зид од опеке. Неколико дана након покопа Хаyсово тијело ископано је у осигуравајуће сврхе и откривено је да је он заправо још увијек жив, пише дневник.хр.
Фудбал
9 ч0
БиХ
9 ч1
Занимљивости
10 ч0
Бања Лука
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму