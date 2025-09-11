Logo
Човјек проглашен мртвим и одвезен у мртвачницу: Породица се дошла опростити, па доживјела шок

Дневник.хр

11.09.2025

18:06

Човјек проглашен мртвим и одвезен у мртвачницу: Породица се дошла опростити, па доживјела шок
Фото: Unsplash

Након низа очито неуспјелих покушаја оживљавања, старији мушкарац остао је без свијести и проглашен мртвим на хитној помоћи у Бразилу.

Након што је пацијент у колицима превезен у мртвачницу, ствари су кренуле неочекиваним путем.

Чланови породице тог су дана око 6 сати ујутро стигли у мртвачницу како би се опростили. Нису могли ни замислити догађаје који ће се потом одвијати.

На њихово велико изненађење, један рођак примјетио је да човјек дише. Потом је услиједио преглед који је потврдио да наводно преминули пацијент доиста дише и да има пулс.

Након што је пуштен из мртвачнице, мушкарац је поновно хоспитализован на одјелу хитне помоћи УПА-е, гдје је остао без свијести и нажалост преминуо у раним јутарњим сатима.

Тај ријетки догађај изазвао је валове шока у болници и широј локалној заједници, постављајући питања о томе како се то могло догодити.

Управа болнице појаснила је да нису утврђене никакве техничке, медицинске или сестринске погрешке у њези пацијента те да су се поштовали сви протоколи.

Болница је такође нагласила спремност на сарадњу с властима како би се утврдило што се тачно догодило, слажући се да би случај сада требале анализирати стручне службе.

Иако свакако необично, пацијенти који се чине као да се враћају из мртвих нису непознаница, чак ни након што је прошло много сати. Како објашњава клиника: "Лазаров ефект је када неко ко је проглашен мртвим од срчаног застоја изненада показује знакове живота, обично унутар 10 минута од завршетка оживљавања. Због тога се чини као да су се вратили у живот, али заправо нису умрли. Ово је риједак феномен и здравствени радници не знају тачан узрок."

Током историје постоје разни документовани случајеви пацијената који су се "вратили из мртвих". Један посебно интригантан случај је прича о Французу Ангелу Хаyсу, који је проглашен мртвим 1937. године након што је својим мотоциклом ударио у зид од опеке. Неколико дана након покопа Хаyсово тијело ископано је у осигуравајуће сврхе и откривено је да је он заправо још увијек жив, пише дневник.хр.

