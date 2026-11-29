Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин још није донио одлуку о путовању у САД ради учешћа на самиту Г20, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков за РИА Новости.
Самит Г20 требало би да се одржи у Мајамију 14. и 15. децембра.
Државни секретар САД Марко Рубио рекао је да је Вашингтон упутио позив руском предсједнику.
Путин је напоменуо да ће његова одлука о томе да ли ће путовати у Мајами зависити од ситуације унутар Русије.
Напоменуо је и да ће Русија у сваком случају бити заступљена на високом нивоу на самиту Г20.
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