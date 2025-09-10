Да ли је дошао крај Урсули фон дер Лајен?

Извор:
РТ Балкан
10.09.2025
18:36
Усред Европске уније група европских посланика уједињених у групу Патриоте за Европу покренула је данас, како кажу, преко потребан захтјев за изгласавање неповјерења предсједници Европске комисије Урсули фон дер Лајен.
"Европа не може да настави под Комисијом која је заказала у трговини, напустила транспарентност и одбацила одговорност", наводи се у саопштењу.
Предсједник групе Жордан Бардела и остали чланови представили су и разлоге који стоје иза захтјева.
"Наша група говори у име милиона људи који с правом верују да Ваша комисија више не брани Европу. Ова Комисија не успева ни у једној области", рекао је он.
Како је додао, патриоте су поднеле предлог за изгласавање неповјерења Фон дер Лајеновој који ће у октобру дати јасан одговор на питање, ко и даље подржава Урсулу фон дер Лајен.
"Ова Комисија и њена предсједница нису успјели да се носе са најхитнијим изазовима са којима се Европа суочава. Умјесто да пружа рјешење, ова Комисија је постала сам проблем. Потребно нам је руководство које коначно представља интересе европских народа. Вријеме је да Урсула фон дер Лајен оде", рекла је Кинга Гал, посланица ове групе.
Како напомињу патриоте, у сржи њиховог приједлога стоји лоша економска политика ЕК, која је озбиљно поткопала економску снагу и стратешку независност Европе.
Промовисањем штетних споразума без одговарајућег мандата и против воље националних парламената, Урсула фон дер Лајен је издала грађане Европе, сматрају.
Додају и примјер споразума са јужноамеричким блоком Меркосур, који је потписан у децембру 2024. упркос противљењу националних парламената, те да он отвара европска тржишта производима који не испуњавају европске здравствене, социјалне и еколошке стандарде, доводећи хиљаде пољопривредника и узгајивача у опасност.
"Споразум Меркосура је трострука издаја: наших пољопривредника, наших потрошача и животне средине. Повећава увоз са друге стране света, по пракси производње која не поштује наша правила", рекао је Бардела.
Напомињу и да је трговински оквир ЕУ и САД закључен без мандата Европског савјета, у очигледном кршењу уговора, те да споразум прети читавим секторима европске економије асиметричним концесијама и опасном зависношћу.
"Споразум потписан овог лета између Европске уније и Сједињених Држава није трговински споразум. То је политички корак уназад, капитулација", каже Бардела.
Све ово, додају, погоршава шири контекст лошег управљањем од "Фајзергејта" до озбиљне забринутости због средстава ЕУ усмерених ка невладиним организацијама за промоцију неуспјешног Зеленог плана.
"Комисија је више пута нарушавала одговорност и слабила повјерење грађана у Европску унију. Патриоте за Европу позивају све чланове Европског парламента да подрже овај приједлог. Време је да се оконча овај циклус неуспјеха и да се врате одговорност, суверенитет и транспарентност у срце Европске уније", поручују Патриоте.
