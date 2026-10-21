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Да ли је то Макрон управо рекао Трампу да му се гади и да је одвратан?

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21.10.2026 13:11

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Демонстрант држи таблу са фотографијом француског председника Емануела Макрона испред запаљене туристичке канцеларије током демонстрација против растућих трошкова живота и у знак солидарности са студентским незадовољствима у Лиону, Француска, у суботу, 17. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Laurent Cipriani

Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је данас да су коментари појединих страних лидера на рачун актуелних протеста у Француској "неприхватљиви и глупи".

"Што се мене тиче, нема видљивог страног мијешања у догађаје који су се одиграли. Међутим, дошло је до стране манипулације информацијама, што је довело до неприхватљивих и глупих коментара многих, укључујући и стране лидере", изјавио је Макрон у Катару гдје се налази у дводневној службеној посјети, преноси телевизија БФМ.

Како је навео, могле су се видјети слике генерисане вештачком интелигенцијом које приказују сцене које се заправо никада нису догодиле у Француској.

"Сви они који у овом тренутку говоре лоше о нашој земљи, то су људи који не воле Француску. Такви људи су ми заиста одвратни", изјавио је Макрон, осврћући се на изјаве и лажне информације које су на друштвеним мрежама ширили поједини политички лидери, посебно амерички предсједник Доналд Трамп.

Трамп је у недјељу изјавио да је то што је Француска на удару посљедица имиграције и позвао француске власти да затворе границе и преузму контролу над ситуацијом, упозоривши да би у супротном могло да буде прекасно.

"Суочавамо се са изазовима, али се с њима носимо методично, уз поштовање, одлучност и чврстину. Не смије се тек тако лупетати", закључио је Макрон.

Протести у Француској почели су средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у предграђима Париза захтијевајући побољшање услова у школама. Њима су се касније придружили грађани незадовољни растом цијена, а протести су се проширили и на друге дијелове земље.

Најмасовнији скуп одржан је 17. октобра, када је, према подацима француског Министарства унутрашњих послова, учествовало око 550.000 људи.

Француске безбједносне снаге током протеста користиле су сузавац, шок-бомбе и водене топове.

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Тагови :

Емануел Макрон

Доналд Трамп

протести у Француској

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