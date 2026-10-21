Да ли је то Макрон управо рекао Трампу да му се гади и да је одвратан?

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Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је данас да су коментари појединих страних лидера на рачун актуелних протеста у Француској "неприхватљиви и глупи".
"Што се мене тиче, нема видљивог страног мијешања у догађаје који су се одиграли. Међутим, дошло је до стране манипулације информацијама, што је довело до неприхватљивих и глупих коментара многих, укључујући и стране лидере", изјавио је Макрон у Катару гдје се налази у дводневној службеној посјети, преноси телевизија БФМ.
Како је навео, могле су се видјети слике генерисане вештачком интелигенцијом које приказују сцене које се заправо никада нису догодиле у Француској.
"Сви они који у овом тренутку говоре лоше о нашој земљи, то су људи који не воле Француску. Такви људи су ми заиста одвратни", изјавио је Макрон, осврћући се на изјаве и лажне информације које су на друштвеним мрежама ширили поједини политички лидери, посебно амерички предсједник Доналд Трамп.
Трамп је у недјељу изјавио да је то што је Француска на удару посљедица имиграције и позвао француске власти да затворе границе и преузму контролу над ситуацијом, упозоривши да би у супротном могло да буде прекасно.
"Суочавамо се са изазовима, али се с њима носимо методично, уз поштовање, одлучност и чврстину. Не смије се тек тако лупетати", закључио је Макрон.
Протести у Француској почели су средином септембра, када су средњошколци изашли на улице у предграђима Париза захтијевајући побољшање услова у школама. Њима су се касније придружили грађани незадовољни растом цијена, а протести су се проширили и на друге дијелове земље.
Најмасовнији скуп одржан је 17. октобра, када је, према подацима француског Министарства унутрашњих послова, учествовало око 550.000 људи.
Француске безбједносне снаге током протеста користиле су сузавац, шок-бомбе и водене топове.
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