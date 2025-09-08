Logo
Large banner

Да ли је угрожен опстанак Француске?

Извор:

СРНА

08.09.2025

18:10

Коментари:

1
Да ли је угрожен опстанак Француске?
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Прекомјерни дуг Француске угрожава опстанак земље, рекао је премијер Франсоа Бајру и окривио опозицију да ризикује "немире".

Бранећи милијарде евра буџетских резова уочи гласања у парламенту о повјерењу његовој влади, Бајру је истакао да је највећи ризик да се не одржи гласање, да се ствари наставе без икаквих промјена и да се настави по старом.

"Француска није имала уравнотежен буџет 51 годину", рекао је Бајру.

Filmovi

Сцена

Одбио је 12 милиона долара, јер није хтио улогу гдје би псовао и пушио марихуану

Он је додао да је његова влада предложила буџетски план да би Француска могла да "за неколико година избјегне неумољиву плиму дуга која је потапа".

Бајру је поручио посланицима да имају моћ да свргну владу, али не и да "избришу реалност".

Ово обраћање било је Бајруова посљедња шанса да придобије посланике. Он је током говора више пута прекидан добацивањем опозиционих посланика у напетој атмосфери у сали Народне скупштине, пренио је АФП.

Подијели:

Тагови:

Француска

dug

dugovi

budžet

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сјећање на жртве НАТО агресије вјечни ожиљак на души цијеле Српске

1 д

0
Хрвати поново потонули: Ко их је највише 'издао'?

Регион

Хрвати поново потонули: Ко их је највише 'издао'?

1 д

0
Улагања мала, зарада дебела: Ова биљка доноси озбиљне паре

Економија

Улагања мала, зарада дебела: Ова биљка доноси озбиљне паре

1 д

0
Породица дјеца шетња

Савјети

Ово су разлози зашто мала дјеца понекад ударају

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Ју-Ес стил: "Прекидамо производњу"

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner