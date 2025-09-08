Да ли је угрожен опстанак Француске?

Извор:
Прекомјерни дуг Француске угрожава опстанак земље, рекао је премијер Франсоа Бајру и окривио опозицију да ризикује "немире".
Бранећи милијарде евра буџетских резова уочи гласања у парламенту о повјерењу његовој влади, Бајру је истакао да је највећи ризик да се не одржи гласање, да се ствари наставе без икаквих промјена и да се настави по старом.
"Француска није имала уравнотежен буџет 51 годину", рекао је Бајру.
Он је додао да је његова влада предложила буџетски план да би Француска могла да "за неколико година избјегне неумољиву плиму дуга која је потапа".
Бајру је поручио посланицима да имају моћ да свргну владу, али не и да "избришу реалност".
Ово обраћање било је Бајруова посљедња шанса да придобије посланике. Он је током говора више пута прекидан добацивањем опозиционих посланика у напетој атмосфери у сали Народне скупштине, пренио је АФП.
