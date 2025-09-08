Да ли пада Влада Француске

08.09.2025
Француски парламент гласаће данас о повјерењу Влади Француске коју предводи премијер Франсоа Бајру.
Француски медији пишу да су лидери опозиције најавили да ће гласати за смјену Бајруа, упркос његовим напорима током претходног викенда да обезбиједи већину која би подржала Владу.
Ројтерс пише да се Бајру суочава се са "готово извјесним поразом" на данашњем гласању.
За пад владе довољна је проста већина.
Француски медији наводе да је, уколико се изгласа неповјерење, могуће да ће услиједити оставка Бајруа праћена именовањем нове владе, као и расписивање избора или продужени прелазни период.
