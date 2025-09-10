Logo
Да ли су се помирили? Ово је принц Хари рекао оцу након што га је коначно видио

10.09.2025

22:04

Фото: Танјуг/АП

Након 19 мјесеци раздвојености, принц Хари и краљ Чарлс Трећи коначно су се срели у Кларенс Хаусу, у приватном сусрету који је трајао мање од сат времена, али који носи симболику дугоочекиваног помирења.

Њихов однос био је дуго оптерећен напетостима и јавним оптужбама, а сада су обојица показали да постоји спремност за комуникацију, макар кроз кратак, али значајан сусрет.

Приватни сусрет уз чај

Хари је у Лондон стигао директно на приватни чај са оцем, који је трајао 55 минута.

''Да, он је сјајан, хвала'', рекао је Хари када су га новинари питали како је протекао сусрет. Дјеловао је опуштено, са осмијехом, док је потом наставио свој пут ка догађају Invictus игара, турниру који је основао 2014. године за повријеђене војнике и ветеране.

Војвода од Сасекса стигао је на догађај у Геркину нешто касније због сусрета са краљем, али је убрзо започео дружење са спонзорима и министарским представницима.

Посјета добротворним центрима

Хари је током свог четвородневног боравка у Британији посјетио неколико добротворних организација. Прво је присуствовао додјели награда Well Child, а потом је у Нотингему најавио личну донацију од 1,1 милион фунти за BBC Children in Need.

Поподне је посјетио Центар за истраживање повреда од експлозија у White City-ју, гдје је поздравио бившег капетана британске војске Дејвида Хенсона, који је изгубио обје ноге у Авганистану, и упознао се са тимовима који развијају протезе за повријеђену дјецу.

''Ниједна организација не може ово сама да ријеши'', рекао је Хари. ''Дјеца у Гази сада имају највећу густину ампутиране дјеце на свијету и у историји. Потребна је сарадња владе, науке, медицине и хуманитарних организација да би преживјела и опоравила се.''

Његова фондација Archwell донирала је укупно 500.000 долара за пројекте у Гази и Украјини, укључујући подршку Свјетској здравственој организацији и Save the Children, али и развој протеза у Центру за истраживање повреда од експлозија.

Породичне тензије и први корак ка помирењу

Хари и Чарлс последњи пут су се срели у фебруару 2024. године, када је Хари дошао у Британију због краљеве дијагнозе рака, али су провели само пола сата заједно. Од тада, односи су били напети, посебно између Харија и његовог брата Вилијама.

Ипак, овај кратки, приватни сусрет показује да постоји жеља за отварањем канала комуникације.

''Наравно, неки чланови моје породице никада ми неће опростити многе ствари. Али ја бих волио помирење са својом породицом“, рекао је Хари у недавним изјавама.

Иако је сусрет био кратак и приватног карактера, он носи симболику и могућност нових корака ка обнови односа између принца Харија и краља Чарлса, који су протеклих година често били предмет пажње медија и јавности због породичних несугласица.

