Хаос у Француској, очекује се 100.000 људи на улицама

Извор:

Курир

10.09.2025

10:31

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Демонстрације покрета "Блокирајмо све" у Француској, противе се планираном буџету због којег је пала влада Франсоа Бајруа и председник Емануел Макрон за новог премијера одредио Себастијана Лекорнуа

Широм Француске данас се одржавају демонстрације које организује покрет "Блокирамо све" због неслагање са план будућег буџета земље.

Раније најављени протест је услиједио дан након што је француски предсједник Емануел Макрон одредио досадашњег министра одбране Себастијана Лекорнуа за новог премијера.

vodostaj rtrs

Друштво

Стигло упозорење на пораст водостаја ријека и могућност поплава

Француска Народна скупштина је у понедјељак увече изгласала неповјерење влади премијера Франсоа Бајруа, што је покренуло нову политичку кризу у земљи.

Нулта толеранција за немире

Одлазећи министар је најавио "нулту толеранцију" за било какве немире, док су власти упозориле да се очекују поремећаји у саобраћају, преноси БФМ.

Јутрос су покушаји блокада забиљежени и у Рену, у околини Поатјеа, у Греноблу, код Лиона, у предграђу Лила, код луке у Авру, на аеродрому у Нанту...

Себастијан Лекорњу

Свијет

Ко је Себастијан Лекорњу, нови премијер Француске?

Тензије веће на западу земље

Портпарол Националне жандармерије Ерван Коифард рекао је да су тензије веће на западу земље, а да су "значајне акције" извршене у региону Бретања.

"Оне се крећу од оштећивања камера за мерење брзине до операција провере и блокирања. Ако је у питању провјера, дајемо приоритет дијалогу, ако је у питању блокирање, наставићемо са деблокирањем", рекао је он.

