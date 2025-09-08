Демонстранти покушали упасти у парламент, више мртвих

Извор:
Најмање 14 особа је погинуло, а више десетина повријеђено у насилним протестима у Непалу против блокирања друштвених мрежа и наводне корупције, јавила је државна телевизија, а преноси "Ројтерс".
Још увијек нема званичне потврде о смртним случајевима и повријеђенима, а "Ројтерс" није могао независно да провјери те бројке.
Према државној телевизији, више од 50 људи је повријеђено данас на протестима. Непалска полиција употријебила је сузавац и гумене метке како би растјерала демонстранте који су покушали да уђу у парламент противећи се укидању друштвених мрежа, као и због наводне корупције у влади, саопштиле су власти.
Полицији је дозвољено да користи водене топове, палице и гумене метке, наводи "Индекс".
Непалске власти су увеле полицијски час око зграде парламента након што су хиљаде демонстраната покушале да уђу у зграду парламента пробијајући полицијску барикаду, пренио је "Ројтерс".
Из непалске полиције речено је тој агенцији да је полицијски час уведен након што су демонстранти постали насилни, као и да ће ограничење кретања бити на снази док се ситуација не стави под контролу. Из полиције су рекли да ће полицијски час око зграде парламента бити укинут касније данас.
Хиљаде младих, укључујући студенте, зауставила је полиција која је поставила бодљикаву жичану барикаду како би их спријечила да марширају ка згради парламента, гдје демонстрације нису дозвољене.
Непалска влада саопштила је 4. септембра да је блокирала већину платформи друштвених медија, укључујући "Фејсбук", "Икс" и "Јутјуб", због тога што те компаније нису испоштовале прописе према којима морају да се региструју код владе.
Непалски министар за комуникације и информисање Притхви Суба Гурунг рекао је да је двадесетак платформи које се распрострањено користе у Непалу више пута добијало обавјештења да морају званично да региструју своје компаније у земљи, пренио је АП.
Навео је да ће "ТикТоку", "Виберу" и трима другим платформама друштвених медија бити дозвољено да раде у Непалу јер су се регистровале код владе.
Приједлог закона, који још није усвојен у парламенту Непала, наишао је на широке критике као алат за цензуру и кажњавање противника који своје протесте износе на интернету. Групе за људска права назвале су то покушајем владе да ограничи слободу изражавања и наруши основна права грађана.
Око 90% од 30 милиона Непалаца користи интернет, преноси "Индекс".
Демонстранти оптужују владу, на чијем је челу Шри К.П. Шарма Оли, за подивљалу корупцију.
Непал је посљедња у низу држава, укључујући САД, Аустралију, ЕУ, Индију, Бразил и Кину, које су предузеле кораке према регулацији технолошких џинова због питања националне безбједности, дезинформација, заштите података и све злокобнијег онлајн застрашивања и малтретирања, посебно дјеце.
#WATCH | Nepal | Protesters vandalise the Parliament gate as protests turn violent in Kathmandu. — TIMES NOW (@TimesNow) September 8, 2025
People staged a massive demonstration against the ban on social media platforms.#Nepal #NepalProtests pic.twitter.com/MItP8SQPUa
