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Десет особа погинуло: Срушио се мали авион на Бахамима

11.07.2026 09:02

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Мали авион срушио се на Бахамима, западно од главног града Насауа, при чему је погинуло свих 10 особа које су се налазиле у летјелици, саопштили су данас локални званичници.

Летјелица типа „Цесна 402“ (Cessna 402), којом је управљала локална авио-компанија „Фламинго ер“ (Flamingo Air), полетјела је у петак са Међународног аеродрома „Линден Пиндлинг“ у главном граду Насау према аеродрому Сан Андрос.

Током лета авион је наишао на потешкоће и срушио се у жбуње непосредно прије слијетања, преноси Би-Би-Си (BBC).

Премијер Бахама Филип Дејвис првобитно је саопштио да је једна особа преживјела, али је касније потврђено да је преминула од задобијених повреда.

Када је ријеч о идентитету жртава, њихова имена и старосна доб још нису званично објављени, наводи Би-Би-Си.

Истрагу о тачним узроцима ове трагичне несреће спроводи Агенција за истрагу авионских несрећа Бахама.

Бахами, смјештени у западном дијелу Атлантског океана, сјеверно од Карипског мора, обухватају више од 700 острва и преко 2.400 гребена, а мали авиони су главно превозно средство између острва.

(Телеграф)

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авион

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