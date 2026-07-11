Десет особа погинуло: Срушио се мали авион на Бахамима

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Мали авион срушио се на Бахамима, западно од главног града Насауа, при чему је погинуло свих 10 особа које су се налазиле у летјелици, саопштили су данас локални званичници.
Летјелица типа „Цесна 402“ (Cessna 402), којом је управљала локална авио-компанија „Фламинго ер“ (Flamingo Air), полетјела је у петак са Међународног аеродрома „Линден Пиндлинг“ у главном граду Насау према аеродрому Сан Андрос.
Током лета авион је наишао на потешкоће и срушио се у жбуње непосредно прије слијетања, преноси Би-Би-Си (BBC).
Премијер Бахама Филип Дејвис првобитно је саопштио да је једна особа преживјела, али је касније потврђено да је преминула од задобијених повреда.
Када је ријеч о идентитету жртава, њихова имена и старосна доб још нису званично објављени, наводи Би-Би-Си.
Истрагу о тачним узроцима ове трагичне несреће спроводи Агенција за истрагу авионских несрећа Бахама.
Бахами, смјештени у западном дијелу Атлантског океана, сјеверно од Карипског мора, обухватају више од 700 острва и преко 2.400 гребена, а мали авиони су главно превозно средство између острва.
(Телеграф)
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