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Десетине хиљада људи на улицама широм Шпаније: Протести негдје прерасли у сукобе

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АТВ редакција
12.11.2026 08:04

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Демонстранти користе металну ограду како би покушали насилно да уђу у "Епл стор" током сукоба који су услиједили након генералног штрајка на националном нивоу, у Барселони (Шпанија), у сриједу, 11. новембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Emilio Morenatti

Десетине хиљада људи изашле су на улице широм Шпаније током првог општег штрајка у земљи у посљедњих 14 година, који су организовали највећи синдикати због све тежег приступа становању и раста трошкова живота. У појединим градовима протести су прерасли у сукобе демонстраната и полиције.

Према подацима које преноси Би-Би-Си, у Мадриду се окупило око 120.000 људи, док је у Барселони протестовало више од 50.000 грађана.

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Најнапетије је било у Барселони, гдје су се поједине групе демонстраната сукобиле са полицијом. На снимцима са улица виде се маскирани мушкарци који пале контејнере за смеће и разбијају излоге продавница, док полиција покушава да успостави контролу, користећи сузавац.

Радници су поставили и барикаде, међу којима су биле и оне са запаљеним гумама. Јавни превоз готово је у потпуности обустављен, а блокирани су и прилази фабрикама, пијацама и важним саобраћајним чвориштима.

Протестне страже организоване су убрзо након што је штрајк почео у поноћ, што је додатно отежало функционисање града.

Сукоби и у Мадриду, ухапшено више од 50 људи

Напето је било и у Мадриду, гдје је дошло до гурања између демонстраната и полиције у близини главне велетржнице у земљи. Хиљаде људи окупиле су се и на главној градској авенији, привремено блокирајући саобраћај.

Владини званичници саопштили су да је широм земље ухапшено више од 50 особа због инцидената током протеста.

Лидер синдиката УГТ Пепе Алварес оцијенио је да је штрајк успио, док је Унаи Сордо из синдиката ЦЦ ОО рекао да је одзив радника био „веома значајан“.

Становање и трошкови живота главни разлози

Главни разлози за организовање штрајка су све већи проблеми у проналажењу приступачног стамбеног простора и растући трошкови живота. Протести се одржавају и уочи избора на којима би, према оцјенама које преносе медији, крајња десница могла доћи на власт, преноси ГласСрпске.

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За разлику од ранијих генералних штрајкова, који су представљали озбиљан изазов за владу, актуелни протест има другачију политичку позадину. Премијер Педро Санчез и његови министри чак су позвали раднике да обуставе рад и захтијевају доступније становање.

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Тагови :

Шпанија

Протести

Штрајк

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