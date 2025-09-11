Logo
Десница због убиства Кирка најављује обрачун: Ово је рат

11.09.2025

12:36

Коментари:

0
Десница због убиства Кирка најављује обрачун: Ово је рат
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Амерички политички коментатор Чарли Кирк јуче је убијен током догађаја на Универзитету Јута Вали, а његово убиство изазвало је бројне реакције.

Док је већина особа, повезаних с обје велике странке у САД-у, изразила саучешће Кирковој породици, те противљење политичком насиљу, десничари су због атентата позвали на обрачун са екстремном љевицом.има.

Велики број десничарских инфлуенсера, повезаних с покретом МАГА, је у реакцији на Кирково убиство навело да је ријеч о "објави рата."

Налози на X-u с вишемилионским пратиоцима, а које контролишу особе из МАГА покрета, објављивали су поруке да је "вријеме за обрачун с екстремном љевицом", повезујући особе из овог политичког покрета с атентатом.

bijela kuća-11092025
bijela kuća-11092025

Неки од њих су позивали и на то да се Демократска странка прогласи "домаћом терористичком организацијом" те позивали на улазак војске у градове гд‌је су на власти политичари из ове партије.

Њихове објаве су, како се чини, добиле својеврсни "амин" од свог лидера, предсједника САД-а Доналда Трампа, који је у свом ванредном обраћању поводом Кирковог убиства најавио "обрачун с радикалном љевицом", коју је директно оптужио за овај атентат.

Вриједи истаћи да Кирков убица и даље није пронађен. Двије особе су ухапшене, али су одмах пуштене када је било јасно да не постоје докази о њиховој умијешаности с овим догађајем.

ФБИ се огласио више пута од убиства, те је речено да се за осумњиченим у овом случају интензивно трага.

Чарли Кирк

desničari

SAD

obračun

