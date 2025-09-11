Десница због убиства Кирка најављује обрачун: Ово је рат

11.09.2025
12:36
Коментари:0
Амерички политички коментатор Чарли Кирк јуче је убијен током догађаја на Универзитету Јута Вали, а његово убиство изазвало је бројне реакције.
Док је већина особа, повезаних с обје велике странке у САД-у, изразила саучешће Кирковој породици, те противљење политичком насиљу, десничари су због атентата позвали на обрачун са екстремном љевицом.има.
Велики број десничарских инфлуенсера, повезаних с покретом МАГА, је у реакцији на Кирково убиство навело да је ријеч о "објави рата."
Налози на X-u с вишемилионским пратиоцима, а које контролишу особе из МАГА покрета, објављивали су поруке да је "вријеме за обрачун с екстремном љевицом", повезујући особе из овог политичког покрета с атентатом.
Неки од њих су позивали и на то да се Демократска странка прогласи "домаћом терористичком организацијом" те позивали на улазак војске у градове гдје су на власти политичари из ове партије.
Deeply disturbing rhetoric is spreading from influential MAGA figures (including the President of the United States and the owner of this website). They have no idea who the shooter is, and many of these same people mocked Democrats when they were victims of political violence in… pic.twitter.com/nWQYBV25Ok— MeidasTouch (@MeidasTouch) September 11, 2025
Њихове објаве су, како се чини, добиле својеврсни "амин" од свог лидера, предсједника САД-а Доналда Трампа, који је у свом ванредном обраћању поводом Кирковог убиства најавио "обрачун с радикалном љевицом", коју је директно оптужио за овај атентат.
Вриједи истаћи да Кирков убица и даље није пронађен. Двије особе су ухапшене, али су одмах пуштене када је било јасно да не постоје докази о њиховој умијешаности с овим догађајем.
ФБИ се огласио више пута од убиства, те је речено да се за осумњиченим у овом случају интензивно трага.
