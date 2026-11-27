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Употреба бомбе ЕФ-СОН обуставља се до даљег у свим полицијским операцијама у Француској, након што је петнаестогодишњи ученик у Лансу остао без шаке. Налог је данас издао генерални директор полиције Луј Ложије.
Ограничење се раније односило само на протесте средњошколаца, а сада је проширено на све оперативне ситуације, наводи се у телеграму генералног директора полиције у који је Фигаро имао увид.
Широм Француске од септембра трају протести које су покренули студенти и ђаци, тражећи већа улагања у образовни систем. Њима су се убрзо придружили грађани незадовољни високим трошковима живота.
Демонстранти траже повећање зарада и конкретне социјалне и економске мјере владе. Синдикати упозоравају да је раст трошкова живота смањио куповну моћ запослених и да велики број радника у јавном сектору има основну плату нижу од минималне зараде, преноси Танјуг.
Синдикати сматрају да досадашњи разговори са француском владом нису донијели конкретне резултате. Премијер Себастијен Лекорни најавио је једномјесечне разговоре о пет области, укључујући хитне мјере за повећање најнижих зарада, али синдикати инсистирају на општем повећању плата, а не само на корекцијама најнижих примања.
БиХ
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