Logo

Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

Извор:

Б92

14.09.2025

11:26

Коментари:

0
Kaš Patel, direktor FBI
Фото: Танјуг/АП

Директор ФБИ Каш Пател суочава се са саслушањем у америчком Конгресу због наводних пропуста у вођењу истраге о убиству америчког патриоте Чарлија Кирка и погрешне објаве да је осумњичени за убиство у притвору, што се касније показало као нетачно.

Пател ће у уторак и сриједу сјести пред одборе за правосуђе Сената и Представничког дома, гдје ће одговарати на питања о начинима на које је ФБИ управљао овом истрагом.

RADOVAN-KARADŽIĆ-140925

Република Српска

Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

Демократе планирају да током саслушања поставе питања и о другим контроверзама попут смјене виших службеника ФБИ‑а због наводног политичког притиска, промјене приоритета агенције која сада даје већи значај борби против илегалних миграција и уличног криминала, као и истрага које су покренуте на захтев предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа након завршетка истраге о Русији, пренио је данас АП.

horoskop

Занимљивости

Срећа куца на врата: Само један знак добија милионски добитак до краја године

Трамп је претходно похвалио Патела због брзине којом је ФБИ идентификовао и ухапсио оптуженог за убиство Кирка, Тајлера Робинсона. Према извјештајима, Пател је у објави на друштвеној мрежи Икс навео да је "осумњичени за стравично убиство Чарлија Кирка сада у притвору", што су локалне власти потом демантовале јер су два приведена лица била ослобођена а пуцњава је још увијек била у току, пише Б92.

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

ФБИ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

Република Српска

Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

27 мин

0
Букурешт подигао борбене авионе

Свијет

Букурешт подигао борбене авионе

34 мин

0
Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге

Србија

Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге

39 мин

0
FK Crvena zvezda

Фудбал

Неочекиван прелазак: Фудбалер Црвене звезде облачи дрес Партизана

51 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

11

31

Кошарац: Саборност - најбољи одговор на тежње оних који желе да разбију српско јединство

11

28

Ковачевић: Референдум је кључно средство одбране Републике Српске

11

26

Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

11

13

Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner