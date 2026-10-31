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Дивљају протести широм Европе

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31.10.2026 19:19

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Демонстранти пролазе поред древног Колосеума током генералног штрајка на нивоу цијеле Италије, који су позвали независни синдикати, у Риму, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/Valentina Stefanelli/LaPresse via AP

У Француској, средњошколци и студенти су се окупили са синдикатима и припадницима покрета Жути прслуци да искажу своје незадовољство.

Државни савјет је поништио дозволу од суда да се демонстранти окупе у центру Париза и тако их премјестио на периферију. То их неће зауставити.

„Важно је да будемо овдје данас и покушамо да мало поправимо ситуацију, како наша дјеца не би морала да се боре у наредним годинама. Зато смо овдје, да наставимо узвикујемо наше захтјеве све гласније и гласније и да се надамо одговору од владе, иако су мале шансе за то“, рекао је вођа покрета Жутих прслука, Жером Родригез.

Француска влада је за мјесец дана протеста средњошколцима понудила "само мрвице и пуста обећања", попут повећања стипендије, која пет година није расла. Најдиректнији одговор је 70.000 полицајаца широм земље како би се обуздали могући немири. Aли омладина је уједињена и неће одустати.

„Што се тиче платформе за упис на факултете, оно што ми тражимо јесте да се прекине са селекцијом, а да би се то десило, морају се отворити мјеста на универзитетима, и то 250.000 мјеста. Влада најављује 15.000 мјеста, знајући да је 10.000 мјеста затворено ове године. То је срамота“, поручила је портпарол Уније средњошколских синдиката, Сабрин Харбаш.

Окупљања су у истом духу и у Њемачкој. Иницијатива Генерација Зед рјешава организовала је протесте у преко 30 њемачких градова на Ноћ вјештица. Траже боље образовање, заштиту климе и праведније друштво.

„Мерцова влада није понудила никакав одговор на проблеме младих осим што је наставила са резовима буџета и наметањем додатних терета. То је оставило трајан утисак на Генерацију Зед. Доста нам је, и колективно смо одлучили да изађемо на улице у знак протеста“, поручује Стив, портпарол протеста младих из Минхена.

Око 100 демонстраната окупило се и подигло седамдесетак шатора у близини римског Колосеума настављајући протесте против раста трошкова живота и повећања војних расхода, дан након генералног штрајка широм земље.

„Заузели смо трг и направили камп управо зато да бисмо наставили мобилизацију и да бисмо наставили да говоримо ’не’ овој влади, која наставља да нам краде будућност и гази потребе радника и младих људи у овој земљи“, рекла је Ђулија Кало, члан покрета "Моћ народу".

Протести су поново избили и у Албанији. Демонстранти полицију гађају Молотовљевим коктелима и каменим плочама, која одговара воденим топовима.

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Тагови :

Европа

Протести

Протести у Европи

Француска

Њемачка

Италија

Грчка

студенти протести

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