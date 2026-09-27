Дивље свиње уништиле фудбалски терен: Штета око 60.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Чопор дивљих свиња потпуно је уништио фудбалски терен клуба ТСВ 1923 Нојенбау у мјесту Фериц у њемачкој покрајини Тирингији, причинивши штету процијењену на око 60.000 евра.
Животиње су током једне ноћи у марту прекопале готово читав терен, претворивши травнату површину у блатњаву њиву.
Због тога фудбалери малог клуба нису могли да тренирају нити да одигравају утакмице, а према наводима клуба, терен је од тада још три пута био на мети дивљих свиња, преноси Билд.
"Из дана у дан више нисмо могли да тренирамо, а камоли да играмо утакмице. Нема ни алтернативних терена. То је фрустрирајуће", рекао је предсједник клуба Хартмут Штаух.
ТСВ 1923 Нојенбау има око 90 чланова и такмичи се у нижем рангу њемачког фудбала. Клуб, међутим, нема довољно новца да сам финансира обнову терена.
Општина је обећала 3.000 евра помоћи, док се клуб наредне године нада додатним средствима покрајинског спортског савеза и донацијама.
Проблем није само спортски.
Терен је, према ријечима предсједника клуба, био једно од главних мјеста окупљања око 300 становника овог малог мјеста.
На њему су се одржавали спортски турнири, вашари, првомајске прославе и друга окупљања.
Мјештани као најважније рјешење виде постављање ограде која би спријечила нове упаде дивљих свиња.
Терен се налази на око 750 метара надморске висине и окружен је шумом, што додатно погодује животињама.
Слични проблеми са дивљим свињама забиљежени су и на другим мјестима у Њемачкој, гдје су животиње претходно уништавале травнате површине фудбалских клубова, као и просторе око школа и игралишта, преносе Независне.
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