Аутор:АТВ редакција
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Једанаестогодишњи дјечак направио је прави подвиг, а пошто је упецао ражу тешку импресивних 97 килограма, преноси Дејли Мејл.
Ив Грант је уживао са оцем Стивом и водичем Мајклом Ханом, код града Обана, на сјеверозападу Шкотске, када је нешто снажно ухватило удицу.
Сцена
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Ража је затим повукла око 137 метара најлона, па је услиједила борба која је трајала дуже од сат времена.
На крају, дјечак је успио да извуче огромну рибу на обалу. Била је дугачка око 193 центиметра, а широка око 168 центиметара.
Након што су је откачили са удице и фотографисали, вратили су ражу у море.
Званични британски рекорд за највећу ражу, уловљену са обале, износи 76,8 килограма, и непромијењен је већ 32 године.
Вјерује се да је улов 11-годишњака један од највећих које је икада остварило диете, иако у Великој Британији не постоји јединствена национална евиденција јуниорских рекорда за ову категорију.
Отац Стив Грант, који је из града Елгина у Шкотској, испричао је како је изгледао тренутак када је риба загризла мамац.
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“Ив је забацио штап који је добио и чекали смо око 40 минута. А онда је чекрк почео да се одмотава невјероватном брзином“, рекао је.
Додаје да је дечак након улова био пресрећан, иако су га руке бољеле од више од сат времена борбе.
Водич Мајкл Хана похвалио је његову упорност и издржљивост.
“Малишан није одустајао. То је велико достигнуће за некога тако младог. Не знам да ли ће неко још дуго успјети да надмаши овакав улов“, рекао је Хана.
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