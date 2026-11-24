Аутор:АТВ редакција
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Четворогодишњи дјечак из америчке савезне државе Охајо случајно је пуцао у себе и преминуо након што су га тетка и њен партнер оставили самог у стану у којем се налазило напуњено ватрено оружје и дрога, тврди полиција.
Камерон Сандерс (25) и Цекаја Милер (22) ухапшени су у четвртак након што је њихов четворогодишњи сестрић, Сиотеј Милер Млађи, изгубио живот када је пронашао пиштољ испод кревета у стану у Синсинатију.
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Сандерс је оптужен по шест тачака, укључујући убиство из нехата, угрожавање безбједности дјетета, трговину дрогом и нелегално посједовање оружја, показују судски документи.
Камерон Сандерс и његова партнерка суочавају се са оптужбама након што је њихов четворогодишњи сестрић смртно рањен из ватреног оружја.
Милер је оптужена по двије тачке за угрожавање безбједности дјетета и једној тачки за трговину дрогом.
Пуцњава се догодила око 19 часова у четвртак, док су Сандерс и Милер чували Сиотеја и његовог једногодишњег брата.
Према ријечима детектива полиције у Синсинатију Тода Грина, које преноси Дејли Мејл пар је наводно оставио дјечаке саме да гледају телевизију.
Дјечак је тада пронашао напуњен пиштољ испод кревета и почео да се игра њиме. У једном тренутку уперио је оружје у себе и повукао обарач, навела је полиција.
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Сандерс и Милер су одмах одвезли дјечака у болницу, гдје је убрзо проглашен мртвим.
Током претреса стана истражиоци су наводно пронашли више од 90 грама кокаина, као и најмање још једно нерегистровано ватрено оружје.
Према писању локалне телевизије, комшиница је касније пронашла једногодишњег дјечака како сам лута ходником зграде, прекривен крвљу.
Полиција је у кухињском ормарићу, поред дијела заплијењене дроге, пронашла још један пиштољ који такође није био обезбијеђен, наводи се у судским документима које цитира Дејли Мејл.
Адвокат Цекаје Милер тврди да његова клијенткиња није знала да се у стану налазе оружје и дрога. Међутим, полицијска документација показује да је она раније властима рекла да њен партнер поседује пиштољ.
Латоја Дејвис, комшиница која је помогла млађем дјечаку, рекла је да није чула пуцањ, већ да је на догађај упозорила вика људи.
"Изашла сам на балкон и видјела бебу која се није помјерала", испричала је Дејвис за WЛWТ.
Како је навела, одмах је реаговала, отрчала до мјеста догађаја без јакне и обуће и позвала хитну помоћ.
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Након што је четворогодишњак одвезен у болницу, Дејвис је схватила да је његов једногодишњи брат и даље остао без надзора. Како је испричала, бринула је о њему више од пет сати.
Сандерс и Милер су притворени у притворском центру округа Хамилтон. Кауција за Сандерса одређена је на 82.500 долара, док је за Милер износила 40.000 долара.
Поред оптужби повезаних са смрћу дјечака и трговином дрогом, Сандерс се суочава и са додатном оптужбом за незаконито посједовање ватреног оружја.
Њих двоје требало би поново да се појаве пред судом 30. новембра.
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