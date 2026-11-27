Аутор:АТВ редакција
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Дјечак (7) тешко је повријеђен у јуче ујутру у Бечу, када га је ударило возило за чишћење снијега које је проклизао.
У несрећи је повријеђена и његова мајка.
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Несрећа се догодила током сњежних падавина у бечком округу Лизинг. Мајка и син стајали су код надстрешнице аутобуске станице “Ацгерсдорф”, док је у истом тренутку 40-годишњи возач малим комуналним возилом чистио снијег са тротоара, пише Кронен Цајтунг.
До несреће је дошло у тренутку када је возач покушао да крене са стајалишта.
Мали трактор је проклизао унапријед и ударио мајку и дијете. Према наводима полиције, обоје су остали приклијештени између раоника за снијег и надстрешнице стајалишта.
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Док је жена прошла са лакшим повредама – задобила је посјекотине – дјечак је тешко повријеђен. Након указане прве помоћи, екипа Хитне помоћи превезла га је у болницу.
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