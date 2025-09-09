Logo
Д‌јечака (4) ујела отровна змија у вртићу, родитељима нису ни јавили

09.09.2025

13:19

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Четворогодишњи дечак хоспитализован је након што га је ујела бакроглавка, врста отровне змије, у дворишту вртића у Сјеверној Каролини, а родитељи су остали у шоку након што су сазнали да васпитачи нису ни звали Хитну помоћ.

Д‌јечак се играо у близини кутије са пијеском у вртићу у четвртак, када га је змија ујела за лијеву руку, због чега су му прсти отекли, пренијели су медији.

Радник у установи је након тога убио змију, преноси New York Post.

Међутим, према ријечима чланова породице, тек када су родитељи отишли у вртић по дијете, речена им је истина.

"Дошао је директор и рекао да га је ујела змија. Прво сам помислила зашто нису звали Хитну помоћ? А онда сам се питала да ли други родитељи знају", рекла је д‌јечакова тетка Брук Купер.

Пиво

Регион

Хрвати забрањују продају хладног пива у продавницама?

Она тврди и да вртић уопште није звао болничаре због уједа змије, већ да су дијете родитељи одвели код љекара.

Хитне службе су потврдиле да нису добиле никакав позив из вртића због уједа змије.

Уједи бакроглавке често доводе до великог отока, модрица и крвних пликова око уједа, при чему људи доживљавају мучнину, повраћање, низак крвни притисак и крварење због отрова.

Симптоми могу да трају 12 сати, а могу се јавити и компликације јер су бакроглавке дио исте потпородице змија као и звечарке, преноси Телеграф.

