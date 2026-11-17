Аутор:АТВ редакција
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Једна породица из Сант Кугат дел Ваљеса, мјеста у близини Барселоне, доживјела је непријатно изненађење када је откривено шта се заправо налазило у њиховом дому. Дјевојчица је са плаже донијела предмет за који је вјеровала да је обичан камен, али се испоставило да је ријеч о ручној бомби.
Предмет је у кући провео готово годину дана, а опасност је откривена тек када је почео да се распада. Мајка дјевојчице примјетила је промјене, пришла необичном "камену" и пажљивије га прегледала. Тада је схватила да се у њиховом дому све вријеме налазила експлозивна направа.
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Инцидент се догодио 19. јула 2025. године, када је мајка, након што је открила о чему је ријеч, одмах позвала број за хитне случајеве 112.
На лице мјеста стигли су припадници ТЕДАX-а, специјализоване јединице каталонске полиције задужене за уклањање експлозивних средстава. Они су безбједно преузели бомбу и обавили потребну интервенцију.
Полиција је о догађају обавијестила јавност и путем друштвених мрежа.
Овакви проналасци нису толико неуобичајени на подручју Каталоније, гдје се и данас откривају експлозивна средства заостала из некадашњих ратова.
Према подацима полицијског прегледа из 2024. године, током периода од 12 година прикупљена су укупно 8.273 експлозивна средства историјског поријекла.
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Овај случај још једном показује колико наизглед безазлен предмет пронађен у природи може представљати озбиљну опасност. Зато је важно да се непознати предмети који личе на муницију или експлозивне направе никада не додирују, помјерају или доносе кући, већ да се одмах обавијесте надлежне службе.
(Она.рс)
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