Дјевојчица избодена у школи у Бечу

Извор:

Курир

09.09.2025

13:46

Дјевојчица избодена у школи у Бечу

Дјевојчица (14) избодена је оштрим предметом у школи у Бечу, преносе медији.

Нападач је у бјекству и полиција интензивно трагају за њим.

Школа у којој је дјевојчица избодена је блокирана и све врви од полиције, а ангажовани су и пси трагачи.

Дјевојчица је превезена у болницу и тренутно није познато у каквом је стању.

Ученици и наставници су још у школи, а испред установе окупио се већи број људи.

Није познато којим оштрим предметом је дјевојчица избодена.

(Курир)

Тагови:

Beč

Школа

