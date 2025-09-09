Дјевојчица избодена у школи у Бечу

Извор:
Курир
09.09.2025
13:46
Коментари:0
Дјевојчица (14) избодена је оштрим предметом у школи у Бечу, преносе медији.
Нападач је у бјекству и полиција интензивно трагају за њим.
Школа у којој је дјевојчица избодена је блокирана и све врви од полиције, а ангажовани су и пси трагачи.
Занимљивости
Виђате стално исти низ: Ево шта значи овај "анђеоски број"
Дјевојчица је превезена у болницу и тренутно није познато у каквом је стању.
Ученици и наставници су још у школи, а испред установе окупио се већи број људи.
Није познато којим оштрим предметом је дјевојчица избодена.
(Курир)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму