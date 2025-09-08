Дјевојка убила шампиона у бодибилдингу, објављен језив снимак са мјеста злочина

08.09.2025
Познати бразилски бодибилдер и персонални тренер, Валтер де Варгас Аита (41), брутално је убијен у недјељу ујутру у свом стану у граду Шапеко, на југу Бразила.
Према наводима локалних медија, Аита је избоден више пута у врат, лице, стомак и леђа током жестоке свађе са својом дјевојком.
Према извјештајима портала ClickRDC, крвави трагови протезали су се ходницима и степеништем зграде док је Аита покушавао да побјегне, али је убрзо колабирао и умро на степеницама. Комшије су алармирале полицију након што су чуле снажну буку и звуке туче, а када су припадници полиције стигли, затекли су већ беживотно тијело спортисте.
Његова дјевојка (43), чији идентитет није објављен, такође је задобила убодне ране и пребачена је у болницу у тешком стању. Полиција је потврдила да је за њом већ била расписана потјерница због оружане пљачке и убиства, те да је у том случају била осуђена на 15 година затвора.
Валтер де Варгас Аита био је петоструки државни шампион у бодибилдингу и некадашњи вицешампион Светске федерације фитнеса. Више од деценије такмичио се на престижним догађајима, а као персонални тренер дијелио је савјете о исхрани и тренингу са хиљадама пратилаца на друштвеним мрежама.
