Дјевојка убила шампиона у бодибилдингу, објављен језив снимак са мјеста злочина

08.09.2025

21:57

Фото: Pixabay

Познати бразилски бодибилдер и персонални тренер, Валтер де Варгас Аита (41), брутално је убијен у недјељу ујутру у свом стану у граду Шапеко, на југу Бразила.

Према наводима локалних медија, Аита је избоден више пута у врат, лице, стомак и леђа током жестоке свађе са својом дјевојком.

Према извјештајима портала ClickRDC, крвави трагови протезали су се ходницима и степеништем зграде док је Аита покушавао да побјегне, али је убрзо колабирао и умро на степеницама. Комшије су алармирале полицију након што су чуле снажну буку и звуке туче, а када су припадници полиције стигли, затекли су већ беживотно тијело спортисте.

Његова дјевојка (43), чији идентитет није објављен, такође је задобила убодне ране и пребачена је у болницу у тешком стању. Полиција је потврдила да је за њом већ била расписана потјерница због оружане пљачке и убиства, те да је у том случају била осуђена на 15 година затвора.

Радник / Илустративна фотографија

Свијет

Усвојена одлука која ће утицати на већину радника у Њемачкој

Валтер де Варгас Аита био је петоструки државни шампион у бодибилдингу и некадашњи вицешампион Светске федерације фитнеса. Више од деценије такмичио се на престижним догађајима, а као персонални тренер дијелио је савјете о исхрани и тренингу са хиљадама пратилаца на друштвеним мрежама.

(Телеграф.рс)

