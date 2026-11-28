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Италијанска премијерка Ђорђа Мелони критиковала је украјинског предсједника Володимира Зеленског и поједине западне савезнике што нису унапријед обавијестили Рим о планираном нападу украјинских снага на руске бродове у либијској луци Бенгази.
Мелони је током телефонског разговора у петак рекла Зеленском да му је "тешко помоћи" и затражила да Италија добија исте информације као и остали западни партнери, указујући на политичке изазове које неусаглашене војне акције стварају, пренио је данас италијански лист "Ил ђорнале д'Италија" (Il Giornale d’Italia).
Зеленски се, како пишу медији, извинио због изостанка претходног обавјештавања и обећао бољу размјену информација, али није најавио обуставу операција против руских циљева ван украјинских територијалних вода.
У Риму се отвара питање који су савезници били унапријед обавијештени о нападу, уз незваничне наводе који указују на САД и Уједињено Краљевство.
Званични Рим страхује да би ширење украјинских војних операција на сјеверну Африку могло да угрози италијанске стратешке и енергетске интересе у Либији, укључујући пословање компаније "Ени", као и да изазове руске одмазде, нове притиске у вези са миграцијама и ризике по безбједност поморске пловидбе у Средоземљу.
Случај је подстакао и расправу у владајућој коалицији у Италији о војној помоћи Украјини, при чему је странка Лига затражила да се разјасни на које је партнере Зеленски мислио прије разговора са Мелони, док је потпредсједник владе Матео Салвини најавио хитан састанак Међуресорног комитета за поморску безбједност.
Украјинске снаге су 22. новембра употријебиле седам поморских дронова како би потопиле корвету руске ратне морнарице "Меркур", при чему је уништен и хеликоптер Ка-27 који се налазио на броду, и напале руски теретни брод "МВ Ангара", за који је Кијев тврдио да превози оружје.
Украјински предсједник Зеленски потврдио је одговорност украјинских снага за ову операцију, док је Служба безбједности Украјине саопштила да су дронови лансирани са брода на мору, а не са копна.
Шеф италијанске дипломатије и потпредсједник владе Антонио Тајани демантовао је наводе Зеленског и рекао да никада није било никакве координације са Украјином у вези са нападом на руске бродове у Либији, међу којима је био и ратни брод "Меркури".
Одговарајући на критике Мелони поводом украјинског напада на руске бродове у Либији, Зеленски је у петак бранио операцију као легитимну и поручио да украјинске снаге "никада не нападају" без претходне координације са својим партнерима.
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