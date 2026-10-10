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Дмитријев: Сарадња Русије и САД донијеће корист свјетским тржиштима

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10.10.2026 09:15

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Дмитријев: Сарадња Русије и САД донијеће корист свјетским тржиштима
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Енергетска и економска сарадња Русије и САД биће настављена и донијеће корист свјетским тржиштима и међународној заједници, изјавио је данас директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев, након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио да је са руским предсједником Владимиром Путином договорио испоруку више милиона тона дизел-горива из Русије на америчко и свјетско тржиште.

"Предсједник Путин и предсједник Трамп управо су обавили успјешан телефонски разговор. Енергетска и економска сарадња Русије и САД биће настављена и донијеће корист глобалним тржиштима и цијелом свијету - написао је на друштвеној мрежи Икс Дмитријев који је и специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством" преноси Спутњик.

Трамп је претходно саопштио да је с Путином постигао договор о испоруци дизел-горива, и оцијенио да ће то довести до брзог и значајног пада цијена тог енергента.

Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social навео да ће Русија одмах испоручити више од 300.000 тона дизела, још 500.000 тона током новембра, а потом и милион тона у наредном периоду.

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Према његовим ријечима, Русија би, у зависности од стања својих рафинерија, у кратком року требало да испоручи додатна три милиона тона дизел-горива.

"Између наше потпуне контроле над Ормуским мореузом и ове велике најаве о руским енергентима, цијене дизела за Американце, али и за цијели свијет, брзо ће и рекордно пасти", поручио је Трамп.

Он је истакао да му је један од главних приоритета снижавање цијена за америчке грађане, посебно пољопривреднике, сточаре и камионџије.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Русија

Америка

Кирил Дмитријев

Сарадња

тржиште

гориво

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