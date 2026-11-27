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Вјештачка интелигенција /ВИ/ помаже у припреми за међународне преговоре, изјавио је руски специјални предсједнички изасланик Кирил Дмитријев.
"Наравно, ВИ помаже у припреми за преговоре", рекао је Дмитријев новинарима.
Он је објаснио да је могуће отпремити податке у неуронску мрежу и замолити је да састави нацрт споразума, на примјер, дипломатског типа.
Поред тога, ВИ може да предложи како да се направи споразум који би одражавао руски став.
"Ово је веома важан алат, а на основу наших модела могуће је рјешавати не само практична питања као што су наручивање књига, сумирање мисли, већ и припрема геополитичког продора", рекао је Дмитријев.
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Он је напоменуо да се не може ослањати искључиво на неуронске мреже и да је провјера увијек неопходна, као и да је улога особе изузетно важна, преноси Срна.
Симбиоза ВИ и људских рјешења је оно што може да помогне у правилној припреми за преговоре, закључио је Дмитријев.
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