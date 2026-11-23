Аутор:АТВ редакција
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Климатски феномен Ел Нињо донио је рекордно високе температуре ове године и наставиће да утиче на климу и наредних мјесеци. Супер Ел Нињо наставио је да јача, а поједини стручњаци наводе да овај феномен сада улази на потпуно непознату територију и да прераста у мега Ел Нињо, који је још снажнији и опаснији.
Моћни климатски образац вјероватно ће утицати на температуре и падавине широм свијета у наредним мјесецима, пише „Дејли мејл“.
Многи су на Пацифику већ осјетили какав хаос доноси веома снажан Ел Нињо, а поједини стручњаци су још раније упозоравали да би могао да однесе више од 850.000 живота. У свијету који је већ погођен климатским промјенама изазваним људским дјеловањем, он би могао да има и разорне посљедице по живи свијет, јер нарушава воде богате хранљивим материјама које подржавају ланац исхране у том региону, остављајући морске лавове, морске птице, пингвине и морске игуане у борби за проналажење довољно хране.
„Аномалија од плус 10 степени Целзијусових у температури површине мора у близини Галапагоса и уз обалу Перуа. Ово је сада мега Ел Нињо“, написао је на Иксу амерички метеоролог др Рајан Маужи, уз мапу која приказује огроман појас изузетно топле воде који се протеже дуж екваторијалног Пацифика, од обале Јужне Америке ка централном Тихом океану.
„Дејли мејл“ наводи да, иако мапа приказује дио Пацифика у којем је температура мора 10 степени виша од уобичајене, температура није толико порасла у цијелом овом океану.
Научници већ мјесецима упозоравају да би рекордни Ел Нињо могао да буде катастрофалан у многим дијеловима свијета. Из Свјетске метеоролошке организације (ВМО) недавно су упозорили да „Ел Нињо не доноси нову топлоту планети, већ ослобађа топлоту из океана, који су топлији него икада, па има више топлоте расположиве за ослобађање“.
„Ми појачавамо климатске промјене, а Ел Нињо ће дјеловати као мултипликатор ризика. Топлотни таласи, тропски циклони и олујне кише јачају брже него што су нас историјске полазне основе припремиле“, рекла је недавно Селесте Сауло, генерална секретарка ВМО.
Ел Нињо и његова хладнија „сестра“ Ла Ниња представљају двије фазе природног климатског обрасца у тропском Пацифику, познатог као Ел Нињо–јужна осцилација (ЕНСО). Перуански и еквадорски рибари сковали су термин Ел Нињо („дјечак“ или „дијете Христос“) у 19. вијеку због појаве неуобичајено топле океанске струје уз обалу, која им је смањивала улов непосредно пред Божић. Научници су изабрали назив Ла Ниња („дјевојчица“) као супротност Ел Нињу. Између ова два догађаја постоји „неутрална“ фаза.
Ел Нињо може да ослаби сталне пасатне вјетрове који дувају од истока ка западу преко тропског Пацифика, утичући на временске прилике кроз промјене у кретању топле воде широм овог огромног океана. Ово слабљење загријава обично хладније централне и источне дијелове океана, мијењајући падавине изнад екваторијалног Пацифика и обрасце вјетрова широм свијета. Вишак топлоте на површини Пацифика ослобађа енергију у атмосферу, која може привремено да подигне глобалне температуре, због чега су године Ел Ниња често међу најтоплијима у историји.
(Телеграф)
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