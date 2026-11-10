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Договор је постигнут: Важан резултат преговора у Абу Дабију

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АТВ редакција
10.11.2026 19:36

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Специјални изасланик Сједињених Америчких Држава Џаред Кушнер (у средини) обраћа се током консултативног састанка представника САД, Украјине и чланица ЕУ, уочи трилатералних преговора Украјине, САД и Русије у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима, у уторак, 10. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Украјина, Сједињене Америчке Државе и Русија постигле су договор о великој размјени заробљеника у блиској будућности, током прве рунде трилатералних преговора одржаних 10. новембра у Абу Дабију, преноси „Украјинска правда“.

„Након првог дана трилатералних преговора, рад наше делегације донио је важан резултат: постигнут је договор о великој размјени заробљеника у блиској будућности“, изјавио је извор близак украјинској делегацији.

Прва рунда преговора делегација Украјине, САД и Русије у Абу Дабију је завршена, а разговори су, према наводима извора „Украјинске правде“, обухватили безбједносне гаранције, руске захтјеве, као и питање будућности након завршетка рата.

Украјинску делегацију предводи Рустем Умеров, шеф Спољне обавјештајне службе Украјине. У њеном саставу су и Кирило Буданов, шеф кабинета предсједника Украјине, Давид Арахамија, лидер посланичке групе странке „Слуга народа“, Сергеј Кислица, први замјеник шефа кабинета предсједника, као и Вадим Скибицки, замјеник шефа украјинске војне обавјештајне службе, преноси Срна.

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Тагови :

Абу Даби

преговори

Русија

Украјина

Америка

размјена заробљеника

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