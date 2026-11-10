Договор је постигнут: Важан резултат преговора у Абу Дабију

Аутор:АТВ редакција
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Украјина, Сједињене Америчке Државе и Русија постигле су договор о великој размјени заробљеника у блиској будућности, током прве рунде трилатералних преговора одржаних 10. новембра у Абу Дабију, преноси „Украјинска правда“.
„Након првог дана трилатералних преговора, рад наше делегације донио је важан резултат: постигнут је договор о великој размјени заробљеника у блиској будућности“, изјавио је извор близак украјинској делегацији.
Прва рунда преговора делегација Украјине, САД и Русије у Абу Дабију је завршена, а разговори су, према наводима извора „Украјинске правде“, обухватили безбједносне гаранције, руске захтјеве, као и питање будућности након завршетка рата.
Украјинску делегацију предводи Рустем Умеров, шеф Спољне обавјештајне службе Украјине. У њеном саставу су и Кирило Буданов, шеф кабинета предсједника Украјине, Давид Арахамија, лидер посланичке групе странке „Слуга народа“, Сергеј Кислица, први замјеник шефа кабинета предсједника, као и Вадим Скибицки, замјеник шефа украјинске војне обавјештајне службе, преноси Срна.
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