Досипају уље на ватру: НАТО чланица шаље војску у Украјину

Извор:
Агенције
12.09.2025
21:02
Коментари:0
Према изворима новинске агенције Ројтерс, пољски предсједник Доналд Туск усагласио се са украјинским предсједником Володимиром Зеленским да се у Украјину упуте припадници пољске војске на обуку за борбу против дронова.
Детаља о томе како ће се реализовати ова активност је мало, с обзиром на осјетљивост овог типа одбрамбене сарадње. Према томе, није познато вријеме доласка пољских војника на обуку, као ни типови оружја на којима ће се обучавати.
Вјероватно је да ће се вежбе фокусирати на тактику коришћења мобилних ватрених група, дронова пресретача и система за електронско ратовање.
Република Српска
Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање
Украјинска војска је тренутно у Европи најискуснија у домену одбране и борбе против дронова, што је стекла трогодишњом одбраном од руских ноћних и дневних напада.
Потреба за овим типом одбрамбене сарадње јавила се након упада најмање 19 дронова у пољски ваздушни простор прије неколико дана.
Кишма борбе против камиказа дронова које руска војска свакодневно лансира на украјинске градове јесу мобилне ватрене групе.
Ове групе сачињене су од возила на која се монтирају тешки митраљези или противваздушни топови, који заједно дјелују умрежени у јединствен систем како би пресретали све нисколетеће циљеве.
Свијет
Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство
Са друге стране, генерални секретар НАТО Марк Руте и врховни командант савезничких снага за Европу генерал Алексус Г. Гринкјевич на данас одржаној конференцији за медије најавили су покретање операције "Источна стража" с циљем појачавања источног крила савеза.