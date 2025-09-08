Logo
Доживотна робија за жену која је убила три особе отровним печуркама

08.09.2025

08:16

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Ерин Патерсон (50), која је убила родитеље и тетку свог бившег мужа отровним печуркама, осуђена је на доживотни затвор, јавља данас Скај њуз.

На рочишту за изрицање пресуде на Врховном суду Викторије у Мелбурну, судија Кристофер Бил је рекао да дуготрајно планирање убистава и недостатак кајања Патерсонове значе да би њена казна требало да буде дуга.

Ерин је позвала Дона и Гејл Патерсон, обоје старе 70 година, и Гејлину сестру, Хедер Вилкинсон (66), на ручак припремљен са отровним печуркама у свој дом у Леонгати, у аустралијској савезној држави Викторија, у јулу 2023. године.

Они тај ручак нису преживјели, док је супруг Хедер Вилкинсон, свештеник Ијан Вилкинсон, који је такође јео отровне печурке које су биле послужене уз месо, кромпир пире и грашак, преживио након трансплантације јетре и више мјесеци проведених у болници.

Утврђено је да је Патерсон, мајка двоје д‌јеце, направила јело од смртоносних печурака аманита falloides.

Патерсон, која тврди да је невина и да је своје жртве отровала случајно, такође је на кобни ручак позвала оца своје д‌јеце, Сајмона Патерсона, који је одбио позив, преноси Тан‌југ.

