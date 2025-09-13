Драма на Халкидикију: Вук угризао дјевојчицу на плажи

Извор:
Блиц
13.09.2025
11:30
Коментари:0
Петогодишње дијете из Србије наводно је угризао вук на плажи у близини мјеста Неос Мармарас, на Халкидикију, преносе грчки медији. Званичне потврде још нема, а коначну ријеч даће ДНК анализа којом ће бити утврђено да ли се заиста ради о нападу вука.
Породица је дијете одмах одвела у здравствени центар на Ситонији ради прве помоћи.
Свијет
Орбан: Запад игнорисао упозорења о масовним миграцијама
Дијете је затим пребачено у болницу у Полигиросу гдје је пружена даља медицинска њега
Како пише Никана.гр, након инцидента породица је дете хитно одвела у здравствени центар у Агиос Николаосу на Ситонији, гдје му је указана прва помоћ.
Снимци сигурносних камера указују на то да је вук вјероватно напао дијете, али се околности догађаја и даље испитују.
Дијете је потом пребачено у болницу у Полигиросу, гдје су љекари спровели све неопходне медицинске процедуре како би збринули рану од угриза.
Како се наводи, дијете је доживјело трауму, као и родитељи, пише Блиц.
Најновије
Најчитаније
19
30
19
30
19
30
19
22
19
16
Тренутно на програму