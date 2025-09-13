Logo

Драма на Халкидикију: Вук угризао дјевојчицу на плажи

Извор:

Блиц

13.09.2025

11:30

Драма на Халкидикију: Вук угризао дјевојчицу на плажи
Фото: Pixabay

Петогодишње дијете из Србије наводно је угризао вук на плажи у близини мјеста Неос Мармарас, на Халкидикију, преносе грчки медији. Званичне потврде још нема, а коначну ријеч даће ДНК анализа којом ће бити утврђено да ли се заиста ради о нападу вука.

Породица је дијете одмах одвела у здравствени центар на Ситонији ради прве помоћи.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Запад игнорисао упозорења о масовним миграцијама

Дијете је затим пребачено у болницу у Полигиросу гдје је пружена даља медицинска њега

Како пише Никана.гр, након инцидента породица је дете хитно одвела у здравствени центар у Агиос Николаосу на Ситонији, гдје му је указана прва помоћ.

Сигурносне камере снимиле напад

Снимци сигурносних камера указују на то да је вук вјероватно напао дијете, али се околности догађаја и даље испитују.

Дијете је потом пребачено у болницу у Полигиросу, гдје су љекари спровели све неопходне медицинске процедуре како би збринули рану од угриза.

Како се наводи, дијете је доживјело трауму, као и родитељи, пише Блиц.

