Аутор:АТВ редакција
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Обилне снијежне падавине изазвале су хаос у неким дијеловима Њемачке, при чему је у јужној Баварској дошло до неколико стотина судара на залеђеним путевима, камиони су се превртали, а ауто-пут према Аустрији је био затворен за саобраћај.
Полиција у Горњој Баварској забиљежила је више од 400 несрећа, пише данас "Билд".
У Доњој Баварској, полиција и ватрогасне службе су реаговале на око 80 инцидената због снијега и леда.
Ауто-пут А93 према Аустрији био је затворен због снега, а на снази су биле и граничне контроле.
У близини Иршенберга, камион је ударио у централни транзитни коловоз. Загушењу је допринело затварање пута А93.
Чак и на сеоским путевима, саобраћај је повремено био у застоју. Пут Б2 према Митенвалду је затворен након што се неколико камиона преврнуло, блокирајући пут и спречавајући пролаз чистачима снијега.
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Пут Б15а у Горњој Баварској је такође био затворен сатима. Камион који је превозио 22 тоне италијанских тестенина слетио је са пута и морао је да буде извучен дизалицом.
У Фисену, мали аутомобил је скренуо у супротну траку на клизавом путу и директно се сударио са минибусом. Удар је одбацио аутомобил у јарак. Ватрогасци су одсјекли кров како би извукли двојицу путника. Путник у малом аутомобилу је задобио тешке повреде главе, док су два возача минибуса задобила лакше повреде.
Многе несреће проузроковала је неадекватна опрема, пренијели су њемачки медији. Наиме, возачи на својим возилима - аутомобилима, камионима, аутобусима - нису замијенили љетње гуме, преноси Танјуг.
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