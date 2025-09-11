Драма у Вашингтону: Пријетња бомбом у сједишту демократског националног комитета

Извор:
Полиција спроводи истрагу о пријетњи бомбом у сједишту Демократског националног комитета, рекао је извор из савезних снага за спровођење закона.
У току је претрес зграде, али до сада није пронађен експлозив, наводе полицијске снаге.
Канцеларије Сената су управо примиле обавјештење којим се особље обавјештава да избјегава сједиште Сената, које се налази у Вашингтону.
У обавјештењу стоји: „Молимо вас да обавијестите своје особље. Капитолска полиција реагује на инцидент у сједишту Демократског националног комитета (ДНЦ).“
