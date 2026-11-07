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Драматичан снимак из Кракова: Овако је полиција савладала нападача

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АТВ редакција
07.11.2026 17:50

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Полиција савладава нападача у Кракову који је убио 5, а ранио најмање 10 особа у пуцњави.
Фото: London Goldynov/X/Screenshot

На друштвеним мрежама појавио се драматичан снимак полицијске интервенције након данашње пуцњаве на главном градском тргу у пољском Кракову, у којој је погинуло пет особа, а више од десет их је рањено.

Снимак је објавио и пољски портал Ниезалежна.пл, наводећи да приказује тренутак у којем полицајац пуца на нападача.

На снимку се види полицајац који стоји изнад мушкарца у маскирној одјећи и пуца према њему. Недуго затим и полицајац пада на тло, вјеројатно и сам рањен.

Пољска полиција потврдила је да је нападач током интервенције рањен и ухапшен он је у критичном стању пребачен у болницу.

"У инциденту на главном тргу погинуло је пет особа, а више од десет их је повријеђено. Полицајци су ранили нападача и тренутно га превозе у болницу. Интервенција служби на мјесту догађаја још траје", објавила је полиција.

Полиција је такође потврдила да међу повријеђенима има полицијских службеника, али засад није објавила појединости о њиховим повредама.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Пољска

Краков

пуцњава у Кракову

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