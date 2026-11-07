Драматичан снимак из Кракова: Овако је полиција савладала нападача

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама појавио се драматичан снимак полицијске интервенције након данашње пуцњаве на главном градском тргу у пољском Кракову, у којој је погинуло пет особа, а више од десет их је рањено.
Снимак је објавио и пољски портал Ниезалежна.пл, наводећи да приказује тренутак у којем полицајац пуца на нападача.
На снимку се види полицајац који стоји изнад мушкарца у маскирној одјећи и пуца према њему. Недуго затим и полицајац пада на тло, вјеројатно и сам рањен.
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026
Пољска полиција потврдила је да је нападач током интервенције рањен и ухапшен он је у критичном стању пребачен у болницу.
"У инциденту на главном тргу погинуло је пет особа, а више од десет их је повријеђено. Полицајци су ранили нападача и тренутно га превозе у болницу. Интервенција служби на мјесту догађаја још траје", објавила је полиција.
Полиција је такође потврдила да међу повријеђенима има полицијских службеника, али засад није објавила појединости о њиховим повредама.
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