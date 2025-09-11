Logo
Драматично слијетање: Авион у лету ударио репом о писту

11.09.2025

21:52

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

На друштвеним мрежама појавио се видео на коме се види авион авио-компаније "Wizz Air", приликом слијетања на аеродрому у Прагу репом удара писту.

Снимак је објављен на Инстаграму, а извор кадра је камера која уживо преноси саобраћај на главној писти, уз потпис аутора Давида Завеског.

Инцидент се догодио поподне, на лету који је стигао из Лондона. Према доступним информацијама, нико од путника и чланова посаде није повријеђен.

Савановић прославио диплому

Република Српска

Станивуковићев колега из ПДП-а завршио факултет након 13 година

У авијацији се овакви догађаји означавају као таил стрике и сматрају се озбиљним инцидентом јер могу изазвати оштећење трупа авиона, посебно задњег дела кабине и структуре репа. Детаљи о степену евентуалних оштећења авиона Г-XЛРА за сада нису познати, а ни авио-компанија Виз ер нити Аеродром Праг до овог тренутка нису званично коментарисали снимак.

Подсјетимо, сличан инцидент забиљежен је у мају ове године, такође на аеродрому у Прагу, када је авион типа компаније Туркиш ерлајнс ударио репом писту током слијетања.

За сада остаје да се види да ли ће надлежни органи у Чешкој покренути истрагу поводом посљедњег догађаја и да ли компанија потврдити аутентичност и посљедице овог инцидента.

(Аеро.рс)

avion

slijetanje

