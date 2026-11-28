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Поскупљење струје у Њемачкој у наредним мјесецима погодиће око 3,7 милиона домаћинстава, показују подаци портала за поређење цијена Verivox.
Док основни снабдјевачи најављују просјечно повећање цијена од осам одсто, поједини приватни снабдјевачи шаљу купцима обавјештења о поскупљењу киловатсата за чак 85 одсто, а у неким случајевима цијена се и удвостручује, преноси Феникс магазин.
Нови талас поскупљења обухвата период од децембра до фебруара, али и прољеће 2027. године, када истичу бројне гаранције фиксних цена.
Према допису упућеном једном кориснику, који је објављен на платформи X, један снабдјевач од 21. априла 2027. повећава цијену киловатсата електричне енергије са досадашњих 31,19 на 57,70 центи, што представља поскупљење од 85 одсто. За тог купца то значи додатни трошак до 299,30 евра годишње, док ће за домаћинства са већом потрошњом износ бити знатно виши.
Потрошачки портал Финанзтип наводи и још драстичније примјере код снабдјевача PlusStrom, гдје се појединим купцима цијена киловатсата више него удвостручује након истека периода гаранције цене.
Велики снабдјевачи повећавају цене у просјеку за осам одсто
У оквиру основног снабдевања, велики немачки снабдевачи, међу којима су EnBW, EWE, RheinEnergie и Маинова, већ су најавили укупно 329 поскупљења за период од децембра до фебруара.
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