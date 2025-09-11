Држављанин БиХ ухапшен у великој акцији, одузета дрога вриједна стотине хиљада евра

11.09.2025
08:47
Коментари:0
Бечка полиција у посљедње вријеме појачала своју борбу против нарко дилера и организованог криминала.
Сада је саопштено да је задала још један тежак ударац међународној наркобанди – заплијењено је готово пет килограма кокаина, три килограма хашиша и преко 150.000 евра у готовини.
У склопу операције кодног имена “PLANTA II TAKESHI”, ухапшене су четири особе, доби од 23 до 38 година, а међу њима су држављанин Босне и Херцеговине, двојица држављана Србије те један аустријски држављанин. Они су ухапшени у координисаној акцији аустријске полиције.
Економија
Сваки радник у Њемачкој ово мора да зна: Једну ствар никада немојте да бацате
Полиција је привела особу задужену за скривање дроге који је чувао њихов “бункер стан”, једног курира за новац те двојицу главних купаца кокаина. Уз дрогу и готовину, заплијењени су и пиштољ те 14 мобилних телефона који су кориштени за комуникацију унутар мреже, преносе Независне.
Према процјенама Министарства унутарњих послова Аустрије, укупна улична вриједност одузете дроге износи око 560.000 евра.
Акција је дио ширег плана борбе против организованог криминала, а аустријски министар унутрашњих послова Герхард Карнер истакао је важност међународне сарадње у борби против нарко-криминала. Директор Савезне криминалистичке канцеларије, Андреас Холцер, поручио је да је ухапшена “високопрофесионална криминална група”, чиме Аустрија шаље јасну поруку: “Организованом криминалу нема мјеста у нашој земљи.”
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму