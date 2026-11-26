Аутор:АТВ редакција
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Два танкера наишла су на мине у Ормуском мореузу, након чега су се запалили, саопштила је Иранска револуционарна гарда.
Један од бродова је супертанкер који превози више од два милиона барела нафте.
У саопштењу је наведено да су кршећи прописе танкери налетјели на поморске мине сјеверно од оманске луке Ел Хасаб.
Промет бродова кроз Ормуски мореуз озбиљно је ограничен од када су САД и Израел покренули војну операцију против Ирана 28. фебруара.
Техеран је саопштио да ће ограничења у промету остати на снази док САД не укину поморску блокаду и санкције Исламској Републици, преноси Срна.
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