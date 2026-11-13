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Два танкера за нафту експлодирала након што су наишли на поморску мину

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АТВ редакција
13.11.2026 22:30

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Танкер наишао на мину у Ормузу
Фото: Screenshot / X

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је данас да су два танкера за нафту у Ормуском мореузу налетјела на поморску мину, запалила се и експлодирала.

"Прије сат времена, два танкера за нафту, који су тајно покушавали илегално да прођу кроз Ормуски мореуз са искљученим радаром и системима за позиционирање, експлодирали су и запалили се након што су наишли на поморску мину", саопштио је ИРГЦ, а пренио Тасним.

Како је наведено, "пламен једног од ова два брода, супертанкера, ноћу је освјетљавао јужне обале Ормуског мореуза".

ИРГЦ је упозорио власнике бродова и компаније да ће транзит кроз Ормуски мореуз без координације са Центром за контролу поморског саобраћаја ИРГЦ-а у Ормуском мореузу и игнорисање иранских аранжмана за мореуз имати посљедице.

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Тагови :

Нафта

танкер

Мина

Хормушки мореуз

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