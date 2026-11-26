Аутор:АТВ редакција
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Двојица Италијана погинула су у нападу дроном у Кувајту, јавио је Ројтерс позивајући се на извор упућен у случај.
Извор је рекао да је ријеч о техничарима њемачке намјенске компаније "Рајнметал".
Кувајтско Министарство одбране саопштило је раније да је војска те земље открила више дронова у свом ваздушном простору и описало то као напад из Ирана, преноси Срна.
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