Аутор:АТВ редакција
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Двојица мушкараца оптужена су за провалу и неовлаштен улазак на сеоско имање британског принца Вилијама и његове супруге Кејт Мидлтон, саопштила је полиција Норфолка.
У саопштењу се наводи да су Мирген Доку (34) и Арилен Ендоци (32) оптужени за "улазак у стамбени простор с намјером крађе и неовлаштени улазак у простор под заштитом".
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Доку и Ендоци појавиће се у току дана у Суду за прекршаје у Норичу.
(Срна)
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