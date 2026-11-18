Аутор:АТВ редакција
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Амерички економиста и директор Центра за одрживи развој Универзитета Колумбија Џефри Сакс изјавио је да је на самиту АПЕК-а разговарао са предсједником Русије Владимиром Путином о могућностима успостављања нове безбједносне архитектуре у Европи, која би подразумијевала трајни мир и одустајање од даљег ширења НАТО на исток.
Амерички економиста и директор Центра за одрживи развој Универзитета Колумбија Џефри Сакс изјавио је да је на самиту АПЕК-а разговарао са предсједником Русије Владимиром Путином о могућностима успостављања нове безбједносне архитектуре у Европи, која би подразумијевала трајни мир и одустајање од даљег ширења НАТО на исток.
"Било ми је велико задовољство и част да поздравим предсједника Путина и поделим своја размишљања о новој безбједносној архитектури Европе, која би региону донијела трајни мир и безбједност", рекао је Сакс за РБК.
Он је навео да се и током недавних разговора са представницима европских држава и Сједињених Америчких Држава залагао за повратак принципу недјељиве безбједности, према којем ниједна земља не би требало да јача сопствену безбједност на штету интереса других држава.
Као један од услова за примјену тог принципа, Сакс је навео одустајање од даљег ширења НАТО на исток, укључујући могуће чланство Украјине и Грузије. Изразио је наду да ће амерички предсједник Доналд Трамп јавно потврдити намјеру Вашингтона да заустави проширење Алијансе.
Према оцјени америчког економисте, такав приступ могао би да створи услове за рјешавање сукоба у Украјини. Као један од могућих модела предложио је неутрални статус Украјине, подсјећајући на искуства Аустрије, Финске, Шведске и Швајцарске.
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Сакс је истакао да су те земље у прошлости задржавале неутралност, коју су друге државе поштовале, и да су истовремено успјешно развијале своје економије и друштва.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је истог дана да је Путин током пријема у Шенџену имао дужи разговор са Саксом.
Амерички економиста посљедњих година више пута се изјашњавао о руско-америчким односима и сукобу у Украјини, залажући се за дипломатско рјешење. У фебруару 2024. године позитивно је оцијенио Путинов интервју америчком новинару Такеру Карлсону, назвавши руског предсједника проницљивим и конструктивним.
(Sputniknews.com)
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