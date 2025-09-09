Експлозија у Италији, има мртвих

Извор:
09.09.2025
Снажна експлозија догодила се данас у фабрици ватромета у округу Пјанура у Напуљу, а медији наводе да има жртава.
Друштвеним мрежама кружи снимак који открива размјере разарања, док италијанске власти покрећу хитну операцију спасавања.
Очевици кажу да су чули више експлозија и описали ситуацију као "ратну зону".
У извјештајима је наведено да су на лице мјеста стигли карабињери и 118 екипа служби за хитне интервенције.
Pianura area of Naples. https://t.co/3jz61lxDQr— Witold Strzelczyk (@WitoldStrzelcz4) September 9, 2025
