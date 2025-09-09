Logo
Експлозија у Италији, има мртвих

Извор:

Агенције

09.09.2025

18:29

Коментари:

0
Експлозија у Италији, има мртвих
Фото: Screenshot / X

Снажна експлозија догодила се данас у фабрици ватромета у округу Пјанура у Напуљу, а медији наводе да има жртава.

Друштвеним мрежама кружи снимак који открива размјере разарања, док италијанске власти покрећу хитну операцију спасавања.

Очевици кажу да су чули више експлозија и описали ситуацију као "ратну зону".

У извјештајима је наведено да су на лице мјеста стигли карабињери и 118 екипа служби за хитне интервенције.

Италија

Експлозија

vatromet

несрећа

