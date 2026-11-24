Аутор:АТВ редакција
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Најмање троје људи је погинуло, а више од 10 је повријеђено од експлозије у ресторану брзе хране у Ханоју, јавили су локални медији.
Од експлозије су оштећени оближњи објекти, а АП јавља да се сумња да је експлозију проузроковало цурење гаса.
Медији наводе да су од експлозије уништени прозори, напукли зидови и покидани метални оквири док су се урушили кров и тенда ресторана.
"Полиција је користила опрему за проналажење преживјелих и хидраулику да би подизала бетонске плоче усљед забринутости да би још људи могло бити блокирано испод рушевина, пошто је ресторан био пун у вријеме експлозије", пишу медији.
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Станари су евакуисани из сусједних објеката за које сматра да нису сигурни за живот након оштећења од експлозије.
Прелиминарни резултати истраге показују да је узрок експлозије цурење гаса, преноси америчка агенција АП.
(СРНА)
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