Аутор:АТВ редакција
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Неколико ученика је повријеђено или погинуло у експлозији у школи у источној авганистанској провинцији Кунар, саопштила је данас локална полиција.
Портпарол Покрајинске полицијске управе Фарид Дехкан рекао је да се експлозија догодила у 10 часова по локалном времену у школи у области Андар Сер у тој провинцији, додајући да је у детонацији "погинуло или повријеђено неколико ученика", пренијела је агенција АП.
За сада нема информација о узроку експлозије нити о тачном броју жртава.
Тимови истражитеља из провинције Кунар, на граници са Пакистаном, налазе се на лицу мјеста.
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